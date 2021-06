Sardegna: Alitalia aumenta i voli

13:29

Aumentano i voli sulla Sardegna nei fine settimana, a seguito della richiesta di un potenziamento degli operativi sulla Continuità territoriale aerea.

“Abbiamo davanti uno scenario che fa ben sperare – ha affermato Giorgio Todde, assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, come riporta Hotelmag -. La richiesta e le prenotazioni risultano in crescita, e, in virtù di questo trend positivo, abbiamo chiesto e ottenuto l’aumento di voli. Grazie a un monitoraggio costante e alla sintonia con Alitalia puntiamo a salvaguardare il diritto alla mobilità, a garantire la piena fruizione dei trasporti da e per l’Isola e a favorire una stagione turistica che si preannuncia positiva”.



La Regione, fermo restando il volo aggiuntivo nelle giornate del venerdì e della domenica concordato a maggio sulle rotte Cagliari-Fiumicino, Cagliari-Linate, Olbia-Linate e Olbia-Fiumicino, ha richiesto un forte aumento dei voli in grado di sostenere la domanda dei viaggiatori.



“Un vero rilancio del comparto turistico – ha aggiunto Todde – non può prescindere da un sistema efficiente di trasporto dei passeggeri da e per l’Isola”.