È un Michael O’Leary (nella foto) in doppia veste, quello che si è presentato durante l’ultimo aviation summit dell’associazione A4E (Airlines for Europe). Prima conciliante, quando commentando il mercato elargisce quasi una carezza ai colleghi ceo: “La domanda è robusta, tra le persone c’è voglia di viaggiare. Noi, e gli altri vettori, stiamo vendendo i biglietti a prezzi così abbordabili, come non si era mai visto in precedenza. Ma va bene così, ora l’importante è che il settore si riprenda. A farci concorrenza, ci penseremo nel 2022”.

Gli aiuti di Stato

Poi, indossa l’abito più combattivo, sul “solito” tema degli aiuti di Stato. Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, era intento a spiegare che “in fondo, anche se sotto diverse forme, tutte le compagnie sono state aiutate”. O’ Leary non l’ha presa bene, l’ha quasi interrotto. “Non è proprio così. Sapete come la penso. Meglio cambiare discorso e attenersi alla scaletta”. A. L.