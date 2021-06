Eurowings Discover di Lufthansa pronta al debutto, primo volo a fine luglio

12:00

Con l’arrivo del certificato di operatore aereo prende il via ufficialmente l’avventura del nuovo brand di Lufthansa, Eurowings Discover, il marchio leisure inizialmente annunciato come progetto Ocean e poi ribattezzato sfruttando l’ormai noto marchio low cost del colosso tedesco.

Secondo quanto anticipato da Simpleflying il via alle operazioni è previsto per la fine di luglio quando decollerà il primo volo in direzione Mombasa, in Kenya, con un prolungamento verso Zanzibar. Ma per la stagione estiva la compagnia ha in programma di raggiungere anche mete del calibro di Punta Cana, Las Vegas, Mauritius e Windhoek.



I piani per il prossimo anno, inoltre, prevedono un’ulteriore espansione del network con l’inserimento di Fort Myers, Panama City e Salt Lake City. Allo studio anche un programma di feederaggio in collaborazione con Air Dolomiti.