Air Dolomiti apre il volo bisettimanale Cuneo-Monaco di Baviera

10:27

Ha preso il via ieri il nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Cuneo Levaldigi e Monaco di Baviera operato da Air Dolomiti. Il volo avrà due frequenze alla settimana il lunedì e il venerdì fino alla fine di agosto, mentre dal mese di settembre si salirà per arrivare fino a 5 voli alla settimana.

“Con i voli da Cuneo ampliamo il nostro panel di offerta sull’hub di Monaco di Baviera – sottolinea il vice presidente Paolo Sgaramella -. La nostra attività dunque riprende proponendo nuovi collegamenti da aeroporti che finora non servivamo. Ciò rappresenta un segnale positivo e un’ottima opportunità per i passeggeri che potranno beneficiare di collegamenti diretti con la Baviera, ma anche raggiungere altre destinazioni grazie alle molteplici connessioni offerte da Lufthansa”.



Il nuovo volo sarà operato in code share con Lufthansa e aderirà al programma Miles & More.