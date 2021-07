08:32

“Sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo come farlo, stiamo solo aspettando che qualcuno schiacci il bottoncino per farci partire. Credo, tuttavia, che ci stiamo avvicinando davvero al punto decisivo”. Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di Ita, manda segnali di fiducia sulla partenza della nuova compagnia aerea che dovrà in qualche modo prendere l’eredità di Alitalia.

Il piano

Il manager è intervenuto nel corso delle celebrazioni per il quarantennale dell’Enav e ha fatto il punto della situazione, a partire dall’interazione con la Commissione europea, con la quale Lazzerini dice che si sta trovando un punto d’incontro. Sul piano industriale l’a.d. ha ribadito che “prevede un'integrazione di lungo, breve e medio raggio. Questo è infatti il tratto distintivo di una compagnia che non vuole essere una low cost. Noi nasciamo come compagnia tradizionale che fa del servizio che si basa su un hub, nel nostro caso Fiumicino e una parte importante di Linate, la sua strategia fondamentale”.



Punti cardine

Altro tema, secondo quanto riportato da Teleborsa, sarà quello della flessibilità, che verrà elevata al massimo livello visto che sarà una nuova realtà che dovrà affrontare una fase di crescita e recupero del traffico, ma con ancora molte incognite davanti. Infine la sostenibilità: “Il nostro piano prevede - ha concluso Lazzerini - che entro la fine del 2025 l'80% della flotta di Ita sarà una flotta di nuova generazione con aerei che hanno un consumo di carburante inferiore del 25-27% e un costo di manutenzione inferiore del 40% rispetto agli aerei di vecchia generazione”.