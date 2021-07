Napoli-Sharm, la new entry dell’inverno easyJet

12:24

Sarà operativo a partire dal 3 novembre 2021 il nuovo volo easyJet su Sharm el Sheikh. Il collegamento, che avrà frequenza bisettimanale il mercoledì e il sabato, porta a 33 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto di Napoli -Capodichino con voli easyJet.

La rotta invernale per il Mar Rosso - in vendita da sabato scorso sul sito del vettore, sull’app mobile e sui canali gds - si aggiunge a quelle disponibili per la stagione estiva che, oltre ai voli per Sicilia e Sardegna, includono i collegamenti da Napoli alla Grecia con voli per Atene, Rodi, Mykonos e Corfù.