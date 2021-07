Condor svecchia la flotta di lungo raggio con gli A330neo

10:13

Condor rinnova la flotta di lungo raggio. Il vettore tedesco si appresta a introdurre 16 aeromobili A330neo per incrementare l’efficienza sulle tratte di lunga gittata.

L’accordo appena siglato con Airbus prevede l’acquisto di sette A330neo e il noleggio di altri nove velivoli della gamma.



La compagnia aerea impiegherà i nuovi mezzi sui collegamenti verso le Americhe, l’Africa, i Caraibi e l’Asia. “Grazie alle ultime tecnologie e alla massima efficienza dell’aeromobile, decolleremo con il nostro nuovo aeromobile dall’autunno 2022 con un consumo di carburante di soli 2,1 litri per passeggero per 100 chilometri – spiega in una nota il ceo di Condor, Ralf Teckentrup -. A bordo, i nostri clienti possono aspettarsi i massimi livelli di comfort in una nuovissima Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class”.