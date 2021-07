di Alberto Caspani

08:03

A circa un mese dal debutto nei cieli italiani, Binter comincia a farsi spazio fra le migliori compagnie aeree di breve-medio raggio. Benché il numero dei passeggeri sulle tratte bisettimanali Torino-Canarie e Venezia-Canarie sia ancora limitato per valutare l’impatto del nuovo collegamento sull’estate tricolore, il tasso di soddisfazione per la qualità del servizio è già estremamente positivo.

I piani

“La possibilità di volare su qualsiasi isola dell’arcipelago senza variazioni di prezzo rispetto a Gran Canaria - spiega Pablo Landrau Villalobos, responsabile Business Development per la compagnia aerea spagnola (nella foto) - è un’opportunità che in Italia è stata subito recepita e che vogliamo rafforzare, lanciando a breve una tariffa speciale per muoversi poi da un’isola all’altra durante i 7-10 giorni di permanenza media. Torino funziona meglio per l’outgoing spagnolo, Venezia per l’incoming italiano, ma l’obiettivo è destagionalizzare le Canarie affinché siano vissute non solo come meta mare”.



Oltre ad aver modificato i 5 modernissimi Embraer E195 E2 da 152 a 132 posti per garantire massima comodità e distanziamento, Binter ha anche adottato 40 misure d’igiene speciali per lasciare ogni preoccupazione a terra. Una compagnia dai costi competitivi, ma dal servizio d’eccellenza.