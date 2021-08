11:38

In questa complicata estate 2021, non poteva mancare la grana dei biglietti. La questione della biglietteria Alitalia si sta gonfiando di giorno in giorno, creando forti tensioni tra chi guida Az in amministrazione straordinaria e Ita, il nuovo vettore che dal prossimo 15 ottobre scenderà in pista con marchio nuovo e aerei nuovi. Una vera e propria “disputa di famiglia”.



Nel nuovo episodio del podcast 'Gente di Viaggi', il punto del direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista.



