Blue Air lancia ‘Blue is the new Black’: regali a chi vola vestito di blu da e per Linate

13:59

Blue Air celebra l’apertura delle nuove rotte da Linate con ‘Blue is the new Black’. Fino al 30 settembre, la compagnia aerea omaggerà chi volerà vestito di blu da e per lo scalo della capitale della moda made in Italy.

Per l’intera durata della campagna, tutti passeggeri in volo da e per Milano Linate che indosseranno a bordo un capo di colore blu verranno individuati dai membri dell’equipaggio e riceveranno un buono sconto di 15 euro.



Il voucher potrà essere riscattato scansionando il QR code dedicato e inserendo i propri dati nel form della campagna. Dopo aver compilato il modulo, sul portafoglio elettronico del passeggero sarà ccreditato l’importo da utilizzare per l’acquisto di futuri viaggi e servizi Blue Air.



Il buono sarà valido fino al 31 dicembre 2021.