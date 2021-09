Malpensa, Frecciarossa in arrivo per il 2023

11:06

È previsto per il 2023 l’arrivo del Frecciarossa all’aeroporto di Malpensa. Il piano presentato da Fs a metà del 2019, che prevede il servizio con treni ad Alta velocità per lo scalo, viene riconfermato, anche se i tempi, a causa della pandemia, potrebbero ulteriormente dilatarsi.

L’arrivo delle Frecce sull’aeroporto sarebbe un ritorno a distanza di oltre 10 ani dal primo esperimento. Nel settembre del 2010, infatti, il treno ad Alta velocità arrivò per la prima volta nello scalo varesino, ma le corse vennero interrotte nel 2012.



Troppo poco, infatti, il traffico diretto verso l’aeroporto per giustificare il collegamento.



Una situazione che si rischia di replicare anche oggi, vista la crisi che il Covid ha portato nel segmento dei viaggi e il conseguente calo di passeggeri diretti agli aeroporti.



L’obiettivo è riportare il servizio dei treni AV a Malpensa in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina, per rendere il territorio ancora più dotato in termini di servizi.