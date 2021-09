All Nippon mette all'asta i memorabilia degli aerei in pensione

16:42

Per gli appassionati di collezionismo di parti di aereo e di veri e propri memorabilia la data del 21 settembre è da segnare sul calendario. Quel giorno partirà infatti una speciale asta con la quale All Nippon metterà in vendita alcuni oggetti legati alla propria flotta.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, in vendita si troverà un po’ di tutto, a partire da semplici portachiavi fino a intere suite appartenenti alla prima classe, tutti facenti parte di aerei che la compagnia ha ormai mandato in pensione. La vendita all’asta sarà effettuata su SorANAka Yahoo! Auctions Store e una parte del ricavato verrà devoluta in beneficienza.



Non è la prima volta che Ana si rende protagonista di operazioni di questo tipo e a inizio anno è riuscita a piazzare sul mercato 220 carrelli utilizzati per la distribuzione di cibo e bevande a bordo. Al prezzo di mille dollari l’uno!