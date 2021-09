Sardegna, continuità territoriale garantita dopo lo stop di Alitalia

13:58

I servizi aerei di continuità territoriale sulla Sardegna, attualmente affidati ad Alitalia, non subiranno interruzioni a causa della cessazione delle attività della stessa compagnia il prossimo 15 ottobre. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che stabilisce il regime per garantire che i servizi ‘onerati’ possano proseguire anche dopo quella data. Nelle more della definizione di un nuovo progetto di servizi onerati la Regione Sardegna può attivare la selezione, con rito abbreviato, del vettore cui affidare per i prossimi sette mesi i voli da e per l’Isola.

D'intesa con la Commissione europea – spiega una nota del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili -, sono stati ravvisati nella cessazione delle attività di Alitalia gli estremi della...