Ego Airways, operatività su Forlì anche per l'inverno

Per la prossima stagione invernale, Ego Airways manterrà attiva l’operatività sul l’aeroporto di Forlì, rivedendo le frequenze e la rosa delle destinazioni.

Grazie anche ad un accordo con la compagnia Lumiwings, dal 1 ottobre il nuovo calendario settimanale dei collegamenti vedrà attive due frequenze per Catania e due per Palermo. Al vaglio della compagnia, inoltre, la possibilità di operare su nuove rotte nazionali e internazionali partire dal 1 dicembre.



A supporto delle attività, Ego Airways ha lanciato differenti tariffe promo che consentiranno di volare da e per Forlì usufruendo di prezzi molto competitivi, finalizzati anche a valorizzare il traffico che per prossimità andrebbe a insistere naturalmente sull’aeroporto romagnolo.



“Forlì rimane centrale per le nostre attività e anche per questo abbiamo voluto siglare uno nuovo accordo che ci permette di razionalizzare al meglio la nostra programmazione, delineandola coerentemente con il panorama del traffico aereo invernale. Questa triangolazione è importante e siamo soddisfatti di essere riusciti a siglare questa partnership che ci permette di operare all’insegna di una preziosa continuità. Proprio per confermare l’importanza di questo scalo stiamo valutando la possibilità di operare su altre rotte e speriamo di annunciarle a breve” ha spiegato Marco Busca, presidente di Ego Airways.