Riapertura Usa: è già mania, boom di prenotazioni per i voli

10:43

Non si sono fatte attendere le richieste per gli Usa. A poche ore di distanza dall’annuncio della Casa Bianca, un vero e proprio boom di prenotazioni sta interessando le compagnie aeree che operano verso il Paese a stelle e strisce, segno che la riapertura era attesissima dal mercato e dai turisti europei e internazionali.

Attraverso un comunicato il Gruppo Lufthansa ha annunciato un’impennata del 40% per i voli in partenza a novembre verso gli States.



Una buona notizia

“La rimozione delle restrizioni sui viaggi negli Stati Uniti non è solo un importante passo avanti per la crisi per le nostre compagnie aeree, ma anche una fantastica notizia per la nostra partnership transatlantica”, ha commentato Carsten Spohr, ceo di Deutsche Lufthansa.



Exploit di richieste, in particolare, per i vettori britannici. British Airways ha dichiarato al The Indipendent di aver registrato un incremento delle ricerche per gli Usa del 700% e Virgin Atlantic del 91% nell’ora successiva all’annuncio.