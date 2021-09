Air Europa, si fa strada una terza via

11:44

Fino a ieri, le opzioni in campo erano solo due: l’acquisto da parte di Iberia (e dunque l’approdo al gruppo IAG) oppure un secondo salvataggio da parte del Governo spagnolo. Ma per Air Europa potrebbe aprirsi una terza via, la meno felice di tutte.

Stando a quanto riporta preferente.com, infatti, il Governo avrebbe preso in considerazione l’idea di lasciare la compagnia al proprio destino. Un secondo salvataggio, secondo quanto affermato dal portale spagnolo, potrebbe non essere contemplato anche alla luce dell’andamento globale del mercato dei trasporto aereo.



La trattativa con Iberia

Per il momento comunque resta ancora aperta la via della cessione a Iberia. Una soluzione che si presenta come la più auspicabile per Air Europa, viste anche le prospettive per i prossimi mesi.



Il destino della trattativa per ora è in mano a Bruxelles, che dovrà dare il suo via libera. Ma il semaforo verde non sarebbe per nulla scontato, viste le sovrapposizioni di rotte tra i due vettori e le conseguenze sulla concorrenza.



Nel caso in cui arrivasse l’ok, comunque, la speranza è che il passaggio si chiuda nel minor tempo possibile.