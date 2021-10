Giordania: accordo con Wizz Air per otto nuove rotte dall’Europa

15:09

Un passo avanti fondamentale per la ripartenza del Paese. A compierlo è la Giordania, che ha siglato un nuovo accordo con Wizz Air per il lancio di otto nuove rotte che opereranno da e per il Paese. L’intesa coinvolge anche l’Italia con voli da Roma e Milano ad Amman, cui si aggiungeranno anche i collegamenti stagionali da Roma sull’aeroporto King Hussein (Khia) di Aqaba.

Altri collegamenti sono previsti da Vienna e Budapest su Amman e Aqaba e da Bucarest su Aqaba. Il primo atterraggio dei velivoli della low cost è previsto per il 15 dicembre e, come spiegato in conferenza stampa dall’amministratore delegato del Jordan Tourism Board, Abed Al Razzaq Arabiyat, l’intesa includerà il lancio di diverse campagne di marketing attraverso tutte le piattaforme della compagnia aerea, incluso il sito web e i social media.



“I nuovi aeromobili e le nostre misure protettive - ha aggiunto l’amministratore delegato di Wizz Air, Owain Jones - garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori e un basso impatto ambientale”.



Il ritorno dell'inbound

Arabiyat ha stimato che questa operazione porterà in Giordania circa 167mila turisti. L’obiettivo, ha aggiunto, è di lavorare a un programma governativo per il triennio 2021-2023 che punti ad attirare turisti attraverso gli accordi con le compagnie aeree low cost, oltre a quelli per i voli charter.