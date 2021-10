La previsione di Emirates: mascherine a bordo per altri due anni

09:19

Sta iniziando il conto alla rovescia per il lento e progressivo addio all’uso delle mascherine, anche in aereo? A livello generale forse è troppo presto per dirlo, ma per quanto riguarda il trasporto aereo gli addetti ai lavori prevedono tempi ancora lunghi.

La pensa così almeno Emirates per bocca del senior vice president for Emirates Group Security Zack Zainal Abidin, intervenuto nel corso di un evento a Dubai, dove il fermento è altissimo all’indomani dell’inizio di Expo.



Secondo le previsioni del manager l’obbligatorietà della mascherina a bordo andrà avanti almeno per un paio di anni, si legge su Simpleflying. “Il Covid è qui per restare e non cambierà finché non sarà considerato endemico piuttosto che una pandemia – ha aggiunto -. Un tempo l'influenza era considerata una malattia pericolosa fino a quando non è diventata parte integrante della vita. Ci vorrà del tempo prima che lo stato di Covid-19 cambi e ci saranno almeno altri due anni di persone che indosseranno maschere".