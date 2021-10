Trasporto aereo, allarme prezzi. Aci World non ci sta: “Fare fronte comune”

12:19

Appello a un maggior coordinamento degli aeroporti per far fronte ai possibili aumenti delle tariffe. A lanciarlo Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di ACI World, ospite del World Routes 2021 di Milano.

I fornitori di servizi per gli aeroporti e la navigazione aerea hanno già spinto l'incremento di spesa a cifre considerevoli - ha rimarcato di fronte al pubblico - tanto da sfiorare i 2,3 miliardi di dollari.



La Iata, però, ha affermato che gli aumenti potrebbero essere anche dieci volte il valore attuale, qualora venissero accolte ulteriori proposte dei fornitori. Di fronte a questo scenario, la ripresa rischia di essere strangolata.



L'appello

Per de Oliveira  perciò è necessario che gli aeroporti parlino a una sola voce di fronte alle manovre governative di tassazione.



Gli operatori aeroportuali pagano a livello globale più di 10 miliardi di dollari in tasse, circa il 7,6% dei costi aeroportuali totali.



Alberto Caspani