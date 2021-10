Record di destinazioni invernali per l'Aeroporto di Milano Bergamo

di Alberto Caspani

19:30

Sarà un inverno d'oro per l'aeroporto di Milano Bergamo. Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, ha confermato dal palco di World Routes 2021 che l'attività operativa prevista da fine ottobre contempla 114 destinazioni in 39 Paesi, servite da 16 compagnie. Un dato che non ha eguali nelle corrispettive stagioni passate.

"Ci apprestiamo a inaugurare anche l'estensione dell'area Schengen del terminal - ha evidenziato - con 15 gate di base, ai quali vanno aggiunti i 10 della nuova area extra-Schengen aperta un anno fa. Entro la fine del 2021 ci aspettiamo un totale di 6,2 milioni di passeggeri, tenuto conto che siamo già al 70% rispetto ai dati pre-pandemia".