09:38

Il marchio Alitalia è salvo. E proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sparire. Al termine della procedura di offerta pubblica per l’aggiudicazione del marchio Alitalia Spa e del dominio www.alitalia.com, è Ita Spa a fare suo uno dei simboli della storia del trasporto aereo nazionale.

“Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva - spiega un comunicato - è stata la società Ita Spa, ad un valore di 90 milioni di euro”.



La svolta

L’inaspettata conclusione della vicenda, che soltanto pochi giorni fa ha visto andare deserta l’asta per la vendita del marchio Alitalia per 290 milioni di euro come prezzo base, ha ora un risvolto inaspettato, con Ita che diventa a tutti gli effetti l’erede unica dell’ex vettore che per decenni ha accompagnato gli italiani nel mondo.



Oggi il debutto di Ita toglie così l’aspetto malinconico… Il marchio Alitalia, infatti, potrà essere apposto sugli aeromobili di Ita. S.P.