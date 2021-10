easyJet apre le vendite per il nuovo volo Malpensa-Porto

09:24

È già in vendita e sarà operativo a partire dal 20 febbraio 2022 con frequenza giornaliera il nuovo collegamento di easyJet da Milano Malpensa a Porto. Con l’aggiunta della destinazione portoghese salgono a 62 le mete, nazionali e internazionali, raggiungibili dalla principale base del vettore non solo in Italia, ma in tutta l’Europa continentale.

Oltre alla nuova rotta portoghese, disponibile dal prossimo febbraio, tra le località già raggiungibili dall’aeroporto di Milano Malpensa grazie ai voli easyJet figurano le isole di Fuerteventura, Tenerife e Lanzarote nelle Canarie insieme a Sharm el Sheikh, Tel Aviv e Aqaba. In Italia, invece, i voli del vettore da Malpensa raggiungono le città di Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Napoli con collegamenti giornalieri.