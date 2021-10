Dekker, easyJet: “Urgente un rilancio dell'aeroporto di Malpensa”

10:41

Misure paneuropee per tornare a volare sui livelli pre-Covid e rilanciare l’aeroporto di Malpensa. Le chiede a gran voce Sophie Dekker, chief commercial officer di easyJet intervenuta all’evento World Routes 2021 di Milano.

“Per incrementare l’attività su Malpensa - spiega - è necessario collegare lo scalo a più destinazioni possibili, ma anche e soprattutto disporre di procedure uniformi in tutt’Europa. Manca ancora sufficiente trasparenza da parte delle istituzioni: gli effetti, su breve-medio termine, potrebbero rivelarsi scoraggianti per chi intendesse volare. Di certo, poi, non abbiamo bisogno di alcuna tassa punitiva per i vettori low-cost”.



Con 21 veivoli operativi, easyJet è diventata negli anni una delle compagnie di punta di Malpensa, scalo su cui la nuova Italia Trasporto Aereo, per ora, intende mantenere solo un collegamento con New York e traffico cargo.