08:06

Dopo alcune settimane di silenzio si torna a parlare della nuova low cost di British Airways che avrà la sua base all’aeroporto di Londra Gatwick ed effettuerà collegamenti a corto raggio in competizione in particolare con easyJet.

Secondo quanto riportato dai media britannici, in una lettera inviata ai dipendenti lo scorso venerdì il management ha confermato di avere praticamente completato gli accordi con le sigle sindacali e di essere pronta a varare il nuovo soggetto per l’avvio dell’orario estivo.



I primi numeri

Pochi i dettagli che ancora emergono sulle dimensioni e sul network che la compagnia opererà. Le prime indiscrezioni parlano di circa 17 aerei da posizionare su Gatwick impiegando 160 piloti e diverse centinaia di assistenti di volo. L’imperativo sarà quello di avere costi molto ridotti per essere in grado di contrastare le tariffe applicate dalle low cost. L’annuncio ufficiale è atteso per le prossime settimane.