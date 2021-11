Nasce l’aereo Pokemon. Air Do presenta la nuova livrea: il video

13:15

Un aereo interamente dedicato ai Pokemon. È questa l’idea della compagnia giapponese Air Do, che ha presentato la nuova e insolita livrea per uno dei suoi B767-300er.

L’aereo, come riporta simpleflying.com è stato chiamato Rockon Jet e presenta il personaggio di Vulpix, che in Giappone si chiama appunto Rockon.



Ma la livrea non è l’unica particolarità: gli assistenti di volo a bordo indosseranno grembiuli con l’immagine di Vulpix, che comparirà anche su bevande e bicchieri di carta. Saranno anche disponibili souvenir a tema.



La compagnia ha anche pubblicato un video (guarda con il player qui sotto) con le prime immagini dell’insolito aeromobile.