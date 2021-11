Ryanair, voli dalla Puglia per Stoccolma e Billund nell’estate 2022

15:31

Da fine marzo 2022 Ryanair collegherà gli aeroporti pugliesi alla Svezia e alla Danimarca. La low cost irlandese opererà infatti voli da Brindisi per Stoccolma e da Bari per Billund.

I nuovi servizi saranno operati per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali.



Sulla rotta Brindisi-Stoccolma, la low fare garantirà partenze il giovedì e la domenica. Gli orari di decollo previsti saranno 19:50 e 20:20 da Brindisi e 16:15 e 16:45 da Stoccolma.



Sulla Bari-Billund, Ryanair garantirà voli il lunedì e il venerdì. Dallo scalo pugliese le partenze saranno alle 12:00, il venerdì, e alle 16:10, il lunedì. Mentre dallo scalo danese le partenze saranno effettuate alle 9:35, il venerdì, e alle 13:45, il lunedì.



“Il mercato scandinavo - spiega in una nota Antonio Maria Vasile, vice presidente di Aeroporti di Puglia - rappresenta una delle più importanti direttrici di sviluppo individuate nel Piano Strategico licenziato da Aeroporti di Puglia. Una scelta confermata anche in sede di revisione dello stesso alla luce delle conseguenze determinate dalla pandemia. Per questo la decisione condivisa con Ryanair di rilanciare il collegamento da Brindisi per Stoccolma e aprire la destinazione Billund da Bari - continua - favorirà l’ulteriore crescita dell’incoming turistico da mercati in forte espansione e che guardano alla destinazione Puglia con grande interesse”.