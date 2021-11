Emirates svela l’A380 con Premium Economy Class

21:00

Emirates alza il velo sul suo A380 configurato a quattro classi. L’aeromobile sarà presentato ufficialmente al Dubai Airshow, in programma dal 14 al 18 novembre. Al suo interno, la cabina Premium Economy Class, recentemente introdotta dalla compagnia aerea, e interni completamente rinnovati e miglioramenti in tutte le cabine.

L’Airbus sarà decorato con la livrea ‘Emirati Arabi Uniti 50’, per celebrare il giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti.



“Il Dubai Airshow è stato a lungo uno degli eventi più importanti del calendario aeronautico e aerospaziale – dichiara in una nota Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo Emirates Airline & Group -. Quest'anno, tutti gli occhi saranno puntati su Dubai mentre l'industria si riprende, con gli addetti ai lavori dei settori dell'aviazione e dell'aerospazio che si riuniscono di persona per stringere nuove partnership e impegnarsi in un dialogo strategico. L'evento sarà visto come un punto di riferimento per definire il ritmo di ripresa del settore e una vetrina per le tecnologie che guideranno i suoi progressi futuri. In qualità di attore leader nel settore dell'aviazione commerciale, Emirates metterà in scena i suoi ultimi prodotti e servizi e interagirà con i suoi partner in varie attività durante lo show.”



La cabina

La nuova cabina Emirates A380 Premium Economy - situata nella parte anteriore del ponte principale, con 3 servizi igienici dedicati ai clienti - offre 56 posti a sedere in un layout di cabina 2-4-2.



Ogni sedile ha uno spazio ampio fino a 40 pollici, è largo 19,5 pollici e reclinabile per 8 pollici, con ampio spazio per distendersi. I sedili sono arredati con pelle color crema e includono cuciture sottili e una finitura del pannello in legno simile alla Business Class.



Progettati per offrire il massimo comfort, i sedili sono supportati da poggiatesta, poggiagambe e poggiapiedi regolabili in 6 posizioni.



Per l’intrattenimento, ogni posto ha in dotazione uno schermo da 13,3’’.



I sedili includono anche punti di ricarica interni facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale.