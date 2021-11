Ryanair: in arrivo i voli della neve dalla Gran Bretagna su Torino, Verona e Treviso

08:47

Saranno tre le destinazioni italiane che verranno collegate con la Gran Bretagna nel programma di voli di Ryanair dedicato al prodotto neve.

Per quanto riguarda la Penisola lo schedule, operativo fino al mese di marzo, prevede rotte su Torino, Verona e Treviso. Sul capoluogo piemontese, dove è appena stata inaugurata la nuova base, ci saranno voli da Edimburgo, Birmingham, Bristol e, per Londra, i due aeroporti di Luton e Stansted. Londra Stansted e Manchester saranno invece le rotte per Treviso e Verona, con quest’ultima che avrà anche voli su Birmingham.



Le altre destinazioni europee con i voli della neve saranno Dole, Grenoble, Mammingen, Plovdiv, Salisburgo e Sofia.