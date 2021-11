08:35

Dopo la stretta sul Green Pass, cambiano anche le regole per viaggiare a bordo di treni, navi, traghetti e servizi di trasporto pubblico. Più rigide, in particolare, le misure per i servizi ferroviari.

L’ordinanza firmata nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, prevede - si legge su Corriere.it - il controllo del Green Pass prima dell’accesso ai binari nelle grandi stazioni provviste di gate di accesso (Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini). Negli scali minori, sprovvisti di tornelli, la verifica del certificato dovrà essere effettuata dal personale di bordo dei treni al momento del controllo del biglietto.



Stop ai treni

I treni potranno essere fermati nel caso si sospetti la positività di un passeggero. Qualora, quindi, un viaggiatore mostri sintomi riconducibili al Covid-19, le autorità sanitarie e la Polizia ferroviaria “dovranno essere prontamente informate” e potranno valutare il fermo del convoglio per procedere alla sanificazione dei vagoni.



Navi e traghetti

A bordo di navi e traghetti dovranno essere “evitati quanto più possibile – recita l’ordinanza riportata sul quotidiano - contatti tra il personale di terra e il personale di bordo”. Dovrà, inoltre, essere mantenuta una distanza interpersonale “di almeno un metro”.



Per il personale e i passeggeri resta l’obbligo di indossare la mascherina.



Mezzi pubblici e taxi

Ulteriori misure sono previste per i mezzi pubblici e i servizi di Taxi e Ncc. Nel primo caso si prevede “il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo”, sempre in “condizioni di sicurezza”, e il ripristino delle porte anteriori per l’ingresso sui bus.



Per quanto riguarda Taxi e Ncc, i sedili posteriori non potranno ospitare più di due passeggeri e sarà possibile installare paratie divisorie tra conducente e passeggero.