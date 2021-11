Iata: tempi in aeroporto raddoppiati per i passeggeri in partenza

08:49

Con l’aumento dei controlli della documentazione necessaria per viaggiare a causa dell’epidemia del Covid i tempi per passare il check in in aeroporto sono raddoppiati, passando da 90 minuti fino a un massimo di tre ore. È quanto emerge dall’analisi effettuata dalla Iata.

Un dato preoccupante se si considera che i volumi di traffico passeggeri restano ancora a livello basso rispetto ai periodi pre pandemici. Il che significa che in vista di una progressione della ripresa il dato potrebbe ulteriormente peggiorare, creando nuovi ostacoli al rilancio del settore.



Nelle interviste effettuate dall’associazione con i passeggeri emerge da parte di questi la necessità che si passi a controlli sempre più automatizzati utilizzando la tecnologia biometrica.