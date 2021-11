Fisco: oggi la decisione sui rinvii per alcune scadenze del 30 novembre

10:05

Sono 62 gli adempimenti fiscali in scadenza domani, 30 novembre. Ma nel corso della giornata per i contribuenti potrebbe arrivare una buona notizia, ovvero il rinvio ad altra data per alcuni di questi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nelle prossime ore Camera e Senato prenderanno in esame la questione e ci sarebbero buone probabilità che si vada verso una decisione in tal senso con una comunicazione ufficiale, mentre il provvedimento vero e proprio sarebbe effettivo solamente dopo la scadenza visti i tempi tecnici.



Il provvedimento era stato richiesto a gran voce visto che sul 30 novembre si erano concentrate tutta una raffica di scadenza rinviate in precedenza, creando in questo modo un nuovo e più pesante ingorgo.