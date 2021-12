Italo investe sulla Mi-Ro, 64 servizi giornalieri

14:07

Un servizio ogni 20 minuti nelle ore di punta, per un totale di 64 giornalieri. È un investimento forte quello di Italo sulla linea Milano-Roma, la principale tratta italiana che ogni giorno vede spostarsi la clientela business.

Uno sviluppo che passa dall’aumento dei treni; dal 2 dicembre, infatti, sono entrati in flotta gli ultimi 4 Italo EVO, portando così a 51 il totale dei treni. Tornando alla tratta Milano-Roma, dei 64 servizi giornalieri disponibili dal 12 dicembre 32 sono NoStop, senza fermate intermedie. Per fare alcuni esempi: partenze mattutine da Termini alle ore 6,30, 7,05, 7,30 e 8,05, mentre da Milano Centrale alle 6,15, 6,45, 7,15 e 8,15. Stesso discorso per la fascia pomeridiana e serale. Sempre più importante, poi, la stazione di Milano Rogoredo, servita con ben 39 servizi di cui 19 NoStop.



I viaggi salgono a 116 in totale

Da domenica 12 dicembre saranno 116 i viaggi quotidiani effettuati da Italo, che fra le novità del cambio orario vede, oltre all’investimento sulla tratta Milano-Roma, i nuovi collegamenti per Genova, i viaggi diretti fra Udine e Milano e l’aumento dei servizi per il Sud.



“Nonostante l’ultimo periodo complicato per via della pandemia - dichiara Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo - è per noi motivo d’orgoglio lanciare una simile offerta con i più alti standard di sicurezza, qualità e servizio. Puntiamo, quindi, sul rilancio del nostro Paese continuando ad investire per i nostri clienti”.



Il nuovo marchio MI-RO

Tra le novità anche il lancio del marchio MI-RO, un pacchetto esclusivo per tutti coloro che viaggiano fra Milano e Roma. In stazione i passeggeri potranno essere accolti nelle Lounge Italo Club presenti sia a Roma che a Milano, per una colazione con prodotti freschi di pasticceria, un light lunch o un aperitivo. Sempre in stazione, oltre al Fast Track (accesso prioritario ai binari) che diventa accessibile a tutti coloro che viaggiano fra Roma e Milano, Italo ha adibito dei desk prioritari posti anche in prossimità dei binari per poter immediatamente gestire le esigenze last minute di tutti i passeggeri della MI-RO.



Sui treni NoStop ci sarà il nuovo servizio colazione per tutti i viaggiatori di Prima e Club Executive, con croissant e altri prodotti freschi di pasticceria, oltre al caffè espresso; l’offerta verrà ulteriormente arricchita anche nella fascia pomeridiana con il servizio di aperitivo.