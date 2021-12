Aer Lingus, record di voli sul Nord America nel prossimo orario estivo

15:31

Aer Lingus prepara un vero e proprio assalto al mercato per quanto riguarda le rotte sul Nord America per la prossima stagione estiva e il numero di voli in programma sarà superiore del 10 per cento rispetto alla summer del 2019.

Mentre il numero di rotte sarà inferiore nonostante la presenza di due new entry nello schedule, la compagnia irlandese ha messo in campo un deciso aumento delle frequenze e arriverà a quasi 7.800 voli in programma su Stati Uniti e Canada, secondo quanto riportato da Simpleflying.



Nella programmazione sono previsti 11 collegamenti da Dublino e 2 ognuno da Manchester e Shannon. Rispetto al passato non ci saranno le destinazioni di Hartford, Minneapolis e Miami, mentre esce dalla programmazione il Manchester-Boston inizialmente pianificato per il 2022.