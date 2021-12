Parte il progetto Advanced Air Mobility; intesa fra Regione Veneto e Enac

13:49

Regione Veneto e Enac hanno siglato un protocollo d'intesa per sviluppare sul territorio nuovi concetti di mobilità aerea avanzata e sostenibile.

Con il progetto ‘Advanced Air Mobility’ prende il via una collaborazione tra le due parti, che ha l’obiettivo di realizzare attività necessarie allo studio di nuovi servizi e tecnologie, infrastrutture e soluzioni per il trasporto di persone e merci attraverso l’utilizzo di velivoli innovativi elettrici a decollo e atterraggio verticale.



“L’intesa siglata con Enac pone le basi per una nuova dimensione della mobilità - ha spiegato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - che può offrire a livello regionale un’alternativa alla mobilità terrestre, promuovendo l’innovazione tecnologica, la mobilità sostenibile e l’integrazione tra la mobilità pubblica e quella privata”.



Per il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, “il sistema Paese è pronto per nuove frontiere della mobilità che cambieranno il concetto del viaggio”.