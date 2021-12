United rafforza l’impegno sull’Italia, l’elenco dei voli per la summer

17:29

United rafforza il suo impegno sull’Italia aggiungendo nuovi voli per venire incontro all’aumento della domanda. L'orario estivo prevede dunque 8 voli giornalieri da Roma, Milano, Venezia e Napoli verso gli hub statunitensi di Chicago, New York/Newark e Washington D.C., con coincidenze verso numerose destinazioni nel continente americano.

Da Malpensa la compagnia opererà un collegamento giornaliero su New York/Newark e, a partire dal 7 maggio, aggiungerà il nuovo volo per Chicago.



Nuovo anche il collegamento stagionale da Roma Fiumicino a New York/Newark, operativo dal 27 maggio, che porta a quota due i voli su New York. Da Fiumicino il vettore volerà ogni giorno anche su Washington D.C. a partire dal 27 marzo e su Chicago dal 7 maggio, sempre con collegamento giornaliero.



Dal 1 maggio decollerà anche il volo da Napoli a New York/Newark e, dal 6 maggio, quello da Venezia sempre su New York/Newark.



L'app per i viaggiatori

Con Travel-Ready Center è possibile ottenere l'autorizzazione a viaggiare, sia attraverso la United® App che con la versione desktop. I passeggeri dall'Europa in possesso di biglietto hanno la possibilità di verificare le restrizioni di viaggio aggiornate, consultare i requisiti necessari per il viaggio, salvare la documentazione vaccinale, caricare i risultati dei test.

Una volta inserito e convalidato il test sulla App, i clienti vedranno un indicatore di stato che li informa che sono ‘pronti a viaggiare’ e riceveranno la loro carta d'imbarco mobile.