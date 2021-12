easyJet mette in vendita i primi voli per l’autunno 2022

11:21

Sono in vendita da ieri i primi voli easyJet che fanno parte della programmazione autunnale del 2022 nei mesi di ottobre e novembre. 78mila collegamenti in totale, metà dei quali in partenza o in arrivo dal Regno Unito.

"Siamo lieti di mettere in vendita oggi i nostri voli per l'autunno 2022 in modo che i clienti possano prenotare in anticipo e godere di tariffe basse sui voli attraverso la nostra rete senza rivali – sottolinea Ali Gayward, country manager Uk della compagnia -, offrendo ancora più scelta per prenotare un viaggio che aspettano con impazienza attraverso le migliori spiagge e città d'Europa. destinazioni. E per coloro che sono alla ricerca di ispirazione su dove andare per una vacanza conveniente, il nostro Low Fare Finder aiuta i clienti a trovare i voli più economici su tutta la nostra rete".