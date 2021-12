12:05

Partenza prevista marzo 2022. Può sembrare un azzardo vista la situazione, ma AeroItalia ha già avviato le procedure per entrare in pista. La conferma è arrivata da una lunga intervista apparsa sul quotidiano Il Mattino con Francesco Gaetano Intrieri che dovrebbe occupare la carica di amministratore delegato.

Nelle pagine del quotidiano si spiega inoltre che nella compagine azionaria di AeroItalia pare certa la presenza anche di German Efromovich, ex proprietario di Avianca.



Focus sul lungo raggio

“Sarà un vettore di lungo raggio con una particolare attenzione alle rotte verso il Sud America – ha detto Intrieri – Non sarà una low cost nel senso conosciuto ma vi sarà una particolare attenzione ai costi di esercizio. Da oggi a fine 2023 prevediamo di assumere oltre 2 mila persone”.



Intrieri non ha poi rivelato il tipo di aerombile che verrà utilizzato sulle rotte della compagnia sottolineando comunque che per AeroItalia si prevedono “180 milioni di investimenti per i prossimi 18 mesi”. (r.v.)