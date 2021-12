Delta Air Lines al Cdc: bisogna ridurre la quarantena per i vaccinati

10:16

Delta Air Lines ha chiesto formalmente ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di prendere in considerazione l’ipotesi di ridurre il periodo di isolamento obbligatorio per le persone completamente vaccinate che risultino positive al Covid-19. La compagnia aerea vorrebbe vedere la quarantena scendere da dieci a cinque giorni. Il motivo è semplice: cercare di evitare un tracollo operativo.

La lettera formale è firmata dal ceo di Delta Ed Bastian, dal chief health officer Henry Ting e dal consulente medico della compagnia Carlos Del Rio. Spiegano come le linee guida per l'isolamento di dieci giorni siano state messe a punto nel 2020, prima della diffusione di massa di vaccini e delle terapie.



Linee guida da rivedere

Ora, spiega Simple Flying, Delta ritiene che tale politica dovrebbe essere modificata alla luce della rapida diffusione della variante Omicron. Citando alcuni studi, secondo i quali Omicron è il 25-50% più contagioso, ma probabilmente meno virulento e causa malattie più lievi tra gli individui completamente vaccinati, la compagnia aerea ritiene che le linee guida siano da rivedere.