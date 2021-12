easyJet consegna le letterine dei bambini a Babbo Natale: ecco il video

12:35









È atterrato il 19 dicembre a Rovaniemi con un carico di letterine per Babbo Natale il primo volo easyJet che collega Milano Malpensa alla Lapponia. L’evento è stato ripreso in un video di auguri speciale, pubblicato sui profili social e sul canale YouTube della low cost per celebrare le feste di fine anno.

Nella clip si può vedere il magico viaggio di 3.200 km compiuto dalle letterine, raccolte tra l’1 e il 15 dicembre in tre librerie Feltrinelli di Milano, trasformate in speciali uffici postali.



Nella clip si vedono i momenti più significativi dell’iniziativa, dalla raccolta dei desideri nelle librerie alla consegna delle letterine nel villaggio di Babbo Natale.