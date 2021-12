easyJet, un nuovo volo estivo da Napoli a Manchester

14:22

Debutterà il 29 marzo la nuova rotta estiva easyJet da Manchester a Napoli. Il collegamento, già prenotabile, sarà operato fino al 29 ottobre tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato).

Con l’aggiunta della new entry dal capoluogo campano sarà ora possibile raggiungere 37 destinazioni nazionali e internazionali.



La rotta mette in connessione i passeggeri in partenza dallo scalo campano a destinazioni quali Tenerife e Tel Aviv (entrambe già collegate anche con Milano Malpensa), Sharm el-Sheik (raggiungibile anche dall’aeroporto Marco Polo di Venezia e da Milano Malpensa) e capitali europee come Parigi, Berlino, Londra e Amsterdam.