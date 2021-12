Air Italy: oggi vertice al Ministero del Lavoro per scongiurare il licenziamento collettivo

10:11

È l’estremo tentativo di scongiurare il licenziamento collettivo degli oltre 1.300 dipendenti di Air Italy quello che andrà in scena questa mattina al Ministero del Lavoro. Insieme alle rappresentanze di Mise e Mit alle 11 si terrà un vertice straordinario al quale prenderanno parte i commissari liquidatori, le Regioni Lombardia e Sardegna e tutte le rappresentanze sindacali: obiettivo trovare una soluzione last minute che possa portare al prolungamento della cassa integrazione in primis (la scadenza è fissata per il 31 dicembre).

Negli ultimi incontri che si erano tenuti nelle scorse settimane l’unico risultato che le sigle sindacali erano riusciti a portare a casa era stato il rinvio della consegna delle lettere di licenziamento da parte dei commissari a dopo le festività, dopo avere ricevuto il no secco al prolungamento della cassa e allo stop appunto ai licenziamenti. Il clima che aleggia al momento, si legge su La Nuova Sardegna, non è dei più ottimisti e il timore è che da parte del Governo non ci sia una particolare predisposizione ad attivare la Cig anche alla voce Air Italy.