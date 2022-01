Il mistero di Ego Airways: nessun volo in programmazione

12:59

È mistero fitto intorno al futuro di Ego Airways. Sul sito della compagnia aerea, nata durante la pandemia e che aveva iniziato con operazioni dagli aeroporti di Forlì e Parma, da diverse settimane è sparita completamente la programmazione, lasciando spazio solamente alla scritta: “Ego Airways informa che per i rimborsi per i voli cancellati è possibile contattare il call center all’indirizzo email callcenter@egoairways.com”.

Secondo quanto trapela dai portali specializzati sul trasporto aereo, tra le poche notizie certe ci sarebbe il ritorno a German Airways dell’aereo E190 che il vettore stava utilizzando per le operazioni di volo.



In un articolo di Ch-Aviation viene inoltre specificato che si è trattato di un’operazione voluta dal vettore tedesco al termine di una lunga disputa in merito all’interpretazione del contratto. Lo stesso articolo aggiunge poi che ci sarebbe una trattativa in corso per avere in leasing due SSJ/100 per potere poi fare ripartire le operazioni.