Air Italy: annunciata l'apertura di un tavolo di confronto al Ministero del Lavoro

11:57

Strumenti di supporto al reddito per almeno 12 mesi attraverso un emendamento ad hoc al decreto Milleproroghe e un piano per ricollocare i lavoratori. Sono queste le due linee di intervento per gli ex dipendenti di Air Italy, che in queste ore stanno ricevendo le lettere di licenziamento, alle quali sta lavorando il Governo.

L’annuncio, si legge su Repubblica.it, è arrivato dal vice ministro del Lavoro Alessandra Todde, che ha avviato l’iter per la convocazione di un tavolo ad hoc al ministero per l’individuazione di investitori e alternative concrete per i lavoratori che andranno ad affiancarsi al piano a cui sta lavorando la Regione Sardegna dopo l’accesso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione da 4,5 milioni.



Oggi intanto è prevista un’assemblea dei lavoratori a Olbia convocata da alcune sigle sindacali, mentre la Usb ha annunciato una manifestazione a Roma che si terrà in concomitanza con l’apertura del tavolo al Ministero.