Italo sopprime 27 servizi giornalieri

15:56

Dopo Trenitalia, che già dai giorni scorsi ha avviato una serie di cancellazioni legate all’andamento dei contagi e all’ammalarsi del personale, anche Italo comunica oggi una riduzione dei suoi servizi giornalieri.

Il player ferroviario annuncia di aver soppresso oggi 6 servizi e di avere in programma, a partire dal 14 gennaio, la soppressione di 27 servizi, 21 dei quali cancellati tutti i giorni e ulteriori 6 il martedì, mercoledì e giovedì.



Italo non comunica, però, su quali tratte e in quali orari saranno soppressi i treni.



La causa delle soppressioni, secondo quanto si legge nella nota di Italo, è da rintracciarsi “nell’andamento dei contagi, nelle misure prese dal Governo per arginare la situazione pandemica e della conseguente forte contrazione della domanda”.