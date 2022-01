Debutta Invivo Air, la prima compagnia aerea che mette al centro l'esplorazione di vini pregiati

di Amina D'Addario

14:28

Si chiama Invivo Air e si pubblicizza come la prima compagnia al mondo che mette al centro del viaggio l'esplorazione di vini pregiati.

A lanciare la scommessa in un periodo non troppo favorevole al settore aereo è Invivo Wines, azienda vinicola neozelandese fondata nel 2007 e che vanta una collaborazione con la star di 'Sex and the City' Sarah Jessica Parker. Il volo inaugurale, che collegherà Auckland a Queenstown, è previsto a inizio 2022 con un aereo Saab da 34 posti.



Gli ospiti "selezionati", fa sapere l'azienda, potranno godere di una serie di "esperienze speciali", tra cui un soggiorno in un hotel di lusso e visite ai viticoltori di Central Otago.



Non è però ancora chiaro se si tratta di un'iniziativa nata solo per festeggiare la fine delle restrizioni ai viaggi in Nuova Zelanda o di un progetto con ambizioni più a lungo termine.