Vueling ai livelli pre-Covid: cinque nuove rotte nell'estate italiana

Non è mai stata così ricca l’estate italiana di Vueling. Il vettore ha infatti programmato per l’alta stagione cinque nuove rotte che portano a 58 quelle operate in 16 aeroporti italiani.

I nuovi voli diretti collegheranno Parigi Orly agli aeroporti di Bergamo, Torino, Genova, Bologna e Bari, andando ad aggiungersi alle 25 rotte da Roma Fiumicino e alle 11 da Firenze.

Da Roma la compagnia offre in totale 25 rotte per l’estate prossima, con collegamenti per le Baleari e le Canarie, oltre a quelli per Grecia, Croazia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.



Vueling conferma inoltre la sua presenza in altri 14 aeroporti italiani a cominciare da Malpensa, da cui partono voli per cinque destinazioni. Dal 26 marzo al 29 ottobre, Vueling programma un totale di 120 destinazioni in più di 30 Paesi, aumentando le frequenze offerte rispetto al 2021 con una capacità simile a quella del 2019 pre-pandemia. La linea aerea metterà a disposizione più di 320 rotte all’interno del suo network, tra cui più di 220 a livello internazionale.



Il programma Vueling Transform

Il nuovo programma di volo della compagnia in Italia, per la prima volta, rientra nel piano di trasformazione Vueling Transform all’interno del progetto Advanced Network Design, che ha l’obiettivo di stabilire nuovi approcci alla progettazione della rete Vueling, tenendo in considerazione elementi fondamentali come l’uso efficiente degli aeromobili e delle rotte dal punto di vista delle emissioni, riducendo al minimo le sospensioni e le cancellazioni dei voli e aiutando il team operativo a gestire tematiche importanti come la puntualità.