Vueling in vetta alla classifica europea delle compagnie aeree più puntuali

Vueling in vetta alla classifica stilata da Cirium, che ha censito le compagnie aeree più puntuali del mondo nell’indagine ‘The on-time performance review 2021’. Con un punteggio del 92,13% è proprio Vueling a occupare in Europa la prima posizione. Il dato riguarda più di 90 mila voli operati tra il mese di giugno e quello di dicembre 2021.

Come riportato da Investire Oggi, a livello mondiale al primo posto svetta All Nippon Airways, puntuale nel 95,28% dei casi e seguita da Japan Airlines con il 93,85%.

In europa, dietro a Vueling, buoni risultati anche per Iberia, che raggiunge una puntualità del 91,81% e Norwegian Air del 91,54%.

Nel Nord America, invece, è Delta Airlines a conquistare il Platinum Award ovvero il riconoscimento di migliori prestazioni operative a livello mondiale. Il riconoscimento tiene conto del totale dei voli, della complessità delle operazioni ma anche delle caratteristiche del network.



Il ceo di Cirium, Jeremy Bowen, ha commentato che il 2021 è stato sicuramente un anno difficile per l’industria aeronautica ma migliore del 2020. Ha inoltre aggiunto che i report di Cirium si basano dal 2008 su dati provenienti da più di 600 fonti di informazione di volo in tempo reale. C’è poi, spiega, un comitato indipendente che garantisce “una visione equilibrata dell’analisi delle prestazioni in real time della compagnia aerea“.