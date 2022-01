Malpensa Express a rischio per domenica 30 gennaio

16:49

Previste limitazioni e cancellazioni anche del Malpensa Express per domani, domenica 30. A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord per l’intera giornata di domenica, infatti, i treni regionali, suburbani e anche il collegamento con l’aeroporto potrebbero subire disagi.

Poiché l’agitazione sindacale è proclamata in un giorno festivo, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.



Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.