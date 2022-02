Olimpiadi invernali, lo slalom speciale degli atleti per arrivare in Cina

13:58

Si apre la settimana che segnerà l’apertura dell’evento più atteso a livello mondiale per gli amanti degli sport invernali con l’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Pechino. E se come annunciato si tratterà di un appuntamento a porte chiuse, anche per gli stessi atleti non si tratterà di una passeggiata arrivare in Cina proprio a causa delle restrizioni sempre più severe adottate dal Paese e ulteriormente innalzate per l’occasione.

Per fare volare gli olimpionici in gara le compagnie aeree hanno dovuto chiedere delle autorizzazioni speciali per potere effettuare collegamenti charter ad hoc e, secondo quanto riportato da Simpleflying, gli ok sarebbero arrivati in numero limitato e soltanto per alcuni vettori: tra questi figurano le compagnie del Gruppo Lufthansa, Delta, Air Canada, Singapore Airlines e Qatar Airways tra le altre. E anche i costi sarebbero esorbitanti: secondo quanto dichiarato dal comitato olimpico svedese la spesa pro capite ammonterebbe a oltre 2.700 dollari.



Le regole

Ma anche le regole non scherzano e anche solo il fatto che la guida distribuita dalle autorità sia composta da 70 pagine la dice lunga. E poi trafile di tamponi, controlli e completo isolamento in bolle composte dalle singole nazioni.



E gli azzurri? Per loro non ci sarà Ita Airways, quindi dovranno essere rintracciate soluzioni alternative.