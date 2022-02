08:02

Sono 38 le rotte su Cagliari e 20 quelle su Alghero che Ryanair mette in campo in vista dell’estate. Il vettore ha infatti deciso di posizionare un aereo in più sulla base di Cagliari e c’è l’ipotesi di un ritorno alla base per Alghero.

Così racconta a La Nuova Sardegna Jason McGuinnes, direttore commerciale della compagnia low cost irlandese, che annuncia i piani per la stagione estiva. “Stiamo parlando con l'aeroporto - spiega McGuinness - per ora è un'idea. Ma stiamo potenziando”.



I voli estivi

Da Cagliari il vettore aggiunge quattro rotte su Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan, oltre alle mete classiche come Parigi, Madrid, Dublino, Milano, Venezia. Sullo scalo di Elmas i collegamenti saranno quindi 28 per un aumento del 50% della capacità pre pandemica.



La compagnia ha anche ribadito la richiesta di tagliare la tasse comunale sui biglietti aerei fino al 2025: “Questo ci consentirebbe ulteriori investimenti - ha detto il direttore commerciale - e soprattutto una maggiore competitività perché questa tassa in altri Paesi non esiste”.